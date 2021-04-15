Пермь, , 11:07 — REGNUM В Перми по факту гибели 13-летнего подростка на железной дороге возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, мальчик попал под грузовой поезд вечером 14 апреля на 1439 километре седьмого пикета перегона Пермь-2 — Бахаревка Свердловской железной дороги. Ребенок переходил железнодорожный путь. Машинист, заметив подростка, использовал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение состава.

Ранее о проверке по факту смертельного несчастного случая заявила прокуратура.

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