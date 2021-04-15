Варшава, , 11:07 — REGNUM 14 апреля посол Польши в ЕС Анджей Садош направил ходатайство в Европарламент и Еврокомиссию, в котором содержится просьба расширить санкции против России. Об этом сообщает Polskie Radio.

Садош обосновал журналистам данное ходатайство «необходимостью поиска новых рычагов влияния на внешнюю политику России».

По его мнению, «Россия представляет угрозу Украине, а также энергетической безопасности ЕС путем строительства газопровода Северный поток — 2».

Ходатайство польского посла поддержали в европейских структурах представители Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Швеции, Дании и Хорватии. Представители иных стран пока не прокомментировали данную инициативу.

Документ был направлен в европейские органы власти накануне онлайн-саммита министров иностранных дел ЕС, который пройдет в видеоформате 19 апреля. В рамках данного мероприятия будет обсуждать ситуация на востоке Украины, а также дальнейшие отношения с Россией.