Севастополь, , 11:06 — REGNUM Программа развития энергетической системы Севастополя будет сформирована правительством города совместно с Минэнерго России, для этого необходимо актуализировать федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Вопросы обсуждались 14 апреля в ходе рабочей поездки в регион заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака, сообщил на странице в соцсети губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вопросы с генерацией, в основном, решены, теперь дело за распределительными сетями, необходимыми для развития города и повышения надежности системы. Поэтому в рамках планирования стратегического развития города будем работать с Минэнерго России по формированию программы развития энергетической системы Севастополя. Это необходимо сделать через актуализацию соответствующего раздела федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, которую в настоящее время проводит государственный заказчик в части энергетический инфраструктуры — Министерство энергетики РФ», — написал Развожаев.

В пресс-службе правительства региона также пояснили, что замглавы Минэнерго РФ обозначил необходимость ежегодной актуализации схемы и программы развития электроэнергетики Севастополя, а также необходимость скорейшего урегулирования вопросов по размещению объектов электросетевого хозяйства, сооружаемых в рамках федеральной целевой программы.