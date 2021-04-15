Париж, 15 апреля 2021, 11:05 — REGNUM Поддержка, которую Европейский союз выражает Киеву в отношениях Москвой, ещё не означает вступления Украины в ЕС. Об этом 15 апреля в эфире радиостанции Radio J завил государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
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Бон считает, что «это несерьёзная перспектива».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в реалистичности планов по вступлению страны в Евросоюз. По его словам, курс Украины в Евросоюз с каждым днём становится всё актуальнее.