Париж, , 11:05 — REGNUM Поддержка, которую Европейский союз выражает Киеву в отношениях Москвой, ещё не означает вступления Украины в ЕС. Об этом 15 апреля в эфире радиостанции Radio J завил государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

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«Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать её. Мы делаем это в нынешней сложной ситуации в отношениях с Россией» — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. — Но это не означает вступления в ЕС».

Бон считает, что «это несерьёзная перспектива».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в реалистичности планов по вступлению страны в Евросоюз. По его словам, курс Украины в Евросоюз с каждым днём становится всё актуальнее.