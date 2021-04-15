Ангарск, Иркутская область, , 11:03 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия не нашло в Ангарске испытательной лаборатории ООО «Система качества», которая якобы проводит испытания зерна для целей декларирования на подтверждение его соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

По адресу, указанному в письме коллег из Южного межрегионального управления Россельхознадзора, обслуживающего территорию Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и города Севастополь, располагается автосервис.

После подтверждения информации все декларации на соответствие зерна, выданные несуществующей лабораторией, будут прекращены.

Надзорное ведомство направит данные сведения в органы прокуратуры, налоговую инспекцию и ГУ МВД России по Иркутской области для принятия правового решения.