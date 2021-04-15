Москва, , 11:03 — REGNUM Статистика не должна успокаивать чиновников и обманывать общество, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Реальные результаты борьбы с бедностью в России появятся тогда, когда доходы граждан будут расти не на какие-то скромные проценты, а в разы», — рассуждает парламентарий в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, число граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%).

Читайте ранее в этом сюжете: В России пересчитали бедных