Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM Прокуратура Свердловской области направила в облсуд уголовное дело о жестоком убийстве адвоката в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В совершении злодеяния обвиняется знакомый убитого (по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью»). По версии следствия, мужчина зарубил адвоката топором.

Обвиняемый признал свою вину в убийстве, уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил жителя Первоуральска (Свердловская область) к 17 годам за убийство и ряд других преступлений.

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