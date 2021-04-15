Москва, , 11:01 — REGNUM В России количество молодежи на рынке труда будет сокращаться еще 3−5 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Так он прокомментировал информацию о том, что данный рынок в 2020 году потерял больше одного миллиона работников от 15 до 29 лет.

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«Основная причина снижения количества молодежи на российском рынке труда — демографическая, — сказал Ляшок. — Сейчас впервые на него выходят немногочисленные поколения, родившихся в конце 1990-х — начале 2000-х годов. К тому же всё большая доля молодежи продолжает обучение после выпуска из школы, то есть сдвигается возраст выхода на рынок труда. Наконец, повлиял и кризис, который усложнил поиск работы. Однако вклад этого фактора не столь значительный — в целом рост безработицы в прошлом году был относительно небольшим».

Как полагает Ляшок, доля молодежи среди работающего населения будет сокращаться на дистанции 3−5 лет, пока на рынок труда не начнет выходить следующее, более массовое поколение родившихся в середине-конце 2000-х годов.

«В целом старение рабочей силы чревато серьезными негативными последствиями, — сказал Ляшок. — Например, снижается устойчивость пенсионной системы. Молодежь является наиболее открытой к новым технологиям, поэтому уменьшение ее доли на рынке труда может привести к снижению темпов адаптации новых технологий в российской экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в России 30% молодежи получает высшее образование, но выпускникам вузов зачастую очень сложно трудоустроиться.

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