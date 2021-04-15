Абуджа, 15 апреля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Пятнадцать моряков, похищенных пиратами с судна «Davide B» в Гвинейском заливе, освобождены, один из них — гражданин России. Об этом сообщил представитель нидерландской компании De Poli Shipmanagement Кор Радингс.

U.S. Navy Африканские пираты

Он отметил, что экипаж судна находится в безопасности, состояние моряков — относительно хорошее.

«Они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны», — сообщил Радингс РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Гвинейском заливе пираты напали на танкер «Davide B», который шёл из Латвии в Нигерию под флагом Мальты. Они похитили 15 человек, включая российского гражданина С. Вдовина.