Караганда, Казахстан, , 11:00 — REGNUM В Казахстане скончался дорожный инспектор Хайдар Оразбаев, попавший в ДТП на автодороге Екатеринбург — Алма-Ата, сообщили 15 января в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Авария произошла 15 апреля в 6:40 (3:40 мск) в 45 км от города Балхаш в Карагандинской области. Грузовик VOLVO столкнулся с патрульным автомобилем КIA RIO.

В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля — 46-летний инспектор Хайдар Оразбаев. Еще два человека доставлены в больницу.

Хайдар Оразбаев работал в органах внутренних дел с сентября 1995 года. Полицейский был женат, воспитывал четверых детей.