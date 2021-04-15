Уфа, , 11:03 — REGNUM Мужчину осудили за ложную информацию о теракте в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в декабре 2020 года фигурант уголовного дела, находившись в нетрезвом состоянии, рассказал сотруднику АЗС, что намерен взорвать станцию и потребовал вызвать стражей порядка.

«Для проверки сообщения были привлечены правоохранительные органы, которые не обнаружили взрывные устройства», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что 38-летний обвиняемый свою вину признал. Ранее он был уже осужден за подобное преступление, а также за сбыт наркотиков. В результате Чишминский районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе 59-летнюю женщину обвинили в ложном минировании кафе.