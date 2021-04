Санта-Ана, США, , 11:00 — REGNUM Американский геймдизайнер Джош Сойер пообещал исполнить песню I Will Always Love для геймера, который сможет пройти игру Pillars of Eternity II: Deadfire на самой высокой сложности без использования классов Priest of Skaen и Blood Mage. Об этом 15 апреля сообщает издание PC Gamer.

Уже спустя месяц после этого заявления игрок Рикардо Новелло смог пройти Deadfire в соответствии со всеми указанными условиями. Его имя уже выгравировано на почётной доске в офисе Obsidian Entertainment, однако Джош Сойер пока так и не исполнил обещанную песню.

Напомним, разработчики Pillars of Eternity II: Deadfire пообещали выгравировать имена 12 человек, которые смогут пройти игру на максимальной сложности, на специальной доске почёта. Позже для последнего геймера в списке было придумано специальное условие.

