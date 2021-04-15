Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM Из-за закрытия Турции международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) начнёт обслуживать дополнительные рейсы в Египет. Об этом сообщил член правления Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

В частности, с 28 апреля помимо субботних рейсов откроют вылеты по средам. Второй рейс открывают специально для тех, кто не смог улететь в Турцию, пишет портал 161.ru. Авиакомпании же понесут убытки, в том числе из-за вывозных рейсов.

В настоящее время турагенты переориентируются на отдых по России. В первую очередь это Крым и Краснодарский край, куда отправятся до 50% туристов, не попавших в Турцию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля по 1 июня Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией в связи с осложнением ситуации с коронавирусом.