Москва, , 10:56 — REGNUM Попытки влияния на российскую молодежь со стороны Запады приняли агрессивный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

«Институты в США, НАТО и ЕС продолжают рассматривать работу с российской молодежью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела РФ.

При этом они рассматривают молодежь, в том числе несовершеннолетних, как наиболее уязвимое звено отечественной политической системы и беззастенчиво эксплуатируют отсутствие у части молодых людей глубоких знаний и должного жизненного опыта», — заявил Климов.

По его словам, «попытки деструктивного воздействия извне на молодежь за минувшие три-пять лет существенно возросли».

«Приняли системный и масштабный характер, я бы даже сказал агрессивный характер. Для этого более активно используются информационно-компьютерные технологии. Идет явная адресная работа на иностранных цифровых платформах. Молодежной аудитории навязываются ложные представления о нашей родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, дается заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения. На Западе это даже не думают скрывать», — отметил сенатор.

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