Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в своём Instagram.

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«Привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Чувствую себя отлично», — написал Травников.

Напомним, что ранее в Новосибирскую область поступили ещё 9300 доз препарата «Спутник V», а также вакцина «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2430 человек.

По данным на 14 апреля, в регионе зарегистрирован 39 881 случай заражения коронавирусом (+85 за сутки), в том числе у 2348 детей; 37 148 пациентов выздоровели (+93 за сутки), 1691 человек скончались.