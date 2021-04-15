Пермь, , 10:55 — REGNUM В Перми откроют новое производство вакцин и организуют выпуск препаратов на основе плазмы крови, в том числе — «Ковид-Глобулина» для лечения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проекты реализуют в рамках партнерства с госкорпорацией «Ростех», с которым Пермский край подписал меморандум о сотрудничестве. Новое производство АКДС-вакцин, модернизацию производства препаратов крови и расширение его мощностей будут осуществлять на базе пермского филиала НПО «Микроген» (входит в фармацевтический холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех).

В новом корпусе филиала предприятия в Перми начнется производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создание базы для сведения пяти и шестикомпонентных отечественных АКДС-вакцин, в том числе новой пентавакцины, содержащей пять компонентов — против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.