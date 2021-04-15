Москва, , 10:58 — REGNUM России не нуждается в советах Соединенных Штатов в своей политике по Афганистану. Об этом 15 апреля заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы не нуждаемся во внешних подсказках, что нам надо делать, поскольку такие решения принимает российское руководство. Такая помощь (Афганистану) уже оказывается, и это общеизвестно», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что американские власти просят другие страны, и в том числе Россию, делать больше для поддержки Афганистана.

Также Кабулов рассказал, что в скором времени он будет общаться со своим коллегой из США Залмаем Халилзадом.

«Контакты у нас намечены. Когда мы дату согласуем, об этом станет известно», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил, что российская сторона не исключает возможности того, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнет весеннее наступление в стране после того, как американская сторона приняла решение о переносе сроков вывода своих войск из Афганистана.

«Исключать этого полностью нельзя, поскольку здесь очевидно нарушение американцами своих обязательств перед движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соответствии с заключенным в прошлом году соглашением. Поэтому у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такая возможность появляется», — уточнил Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов призвал избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана.