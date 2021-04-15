Москва, 15 апреля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Россия не нуждается в советах Соединенных Штатов в своей политике по Афганистану. Об этом 15 апреля заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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«Мы не нуждаемся во внешних подсказках, что нам надо делать, поскольку такие решения принимает российское руководство. Такая помощь (Афганистану) уже оказывается, и это общеизвестно», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что американские власти просят другие страны, и в том числе Россию, делать больше для поддержки Афганистана.

Также Кабулов рассказал, что в скором времени он будет общаться со своим коллегой из США Залмаем Халилзадом.

«Контакты у нас намечены. Когда мы дату согласуем, об этом станет известно», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил, что российская сторона не исключает возможности того, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнет весеннее наступление в стране после того, как американская сторона приняла решение о переносе сроков вывода своих войск из Афганистана.

«Исключать этого полностью нельзя, поскольку здесь очевидно нарушение американцами своих обязательств перед движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соответствии с заключенным в прошлом году соглашением. Поэтому у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такая возможность появляется», — уточнил Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов призвал избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана.