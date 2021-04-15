Кызыл, , 10:52 — REGNUM Тува будет экспортировать в Узбекистан баранину и мясо яка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, договорённость об этом была достигнута на встрече министра сельского хозяйства республики Александра Донгака с узбекским инвестором.

Как отмечается, узбекская сторона отметила уникальные свойства тувинской баранины. Предприниматель намерен закупать около 800 голов мелкого рогатого скота в месяц, наращивая объёмы в будущем. Готовность поставлять мясо яка в Узбекистан выразили в одном из самых крупных животноводческих предприятий «Моген-Бурен».

Депутаты считают, что экспорт тувинского мяса позволит местным животноводам не только успешно реализовывать свою продукцию, но и в будущем успешно заявить о себе на мировом рынке.

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