Москва, , 10:51 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, российская валюта на утренних торгах падает на 1,8%, в моменте достигая отметки 77,50 за американский доллар и вплотную приближаясь к запуску драматического сценария настоящего обвала к гораздо более серьезным курсовым значениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Еще 14 апреля казалось, что телефонные переговоры президентов США и России разрядили напряженность в отношениях, закрепив на ближайшие несколько недель рубль в районе 75,00−76,00 за доллар США.

Однако уже сегодня утром появились сообщения о срочном введении антироссийских санкций. Никаких официальных подтверждений нет, но западная деловая пресса на перебой пишет о том, что уже 15 апреля будет введен запрет для американских банков на покупку российского госдолга.

Также сообщается что будут введены ограничения в отношении граждан РФ и компаний, как российских, так и не российских, которые могут причастны к кибератакам на США.

Градус напряжения на российских торговых площадках сейчас очень высок, российские фондовые индексы падают более чем на 2%.

И непонятно подтвердятся ли сообщения западных СМИ, так что во многом участникам торгов сегодня придется ориентироваться на ключевые технические уровни.

Для рубля это отметка 76,80, если в течении дня российская валюта не сможет укрепиться и пробить этот уровень, то следующей промежуточной целью ослабления станет отметка 79,00, а финальной отметка 85,00», — считает эксперт.

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