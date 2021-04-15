Ирвайн, США, , 10:50 — REGNUM Энтузиасты смогли взломать файлы игры Diablo II: Resurrected и получить доступ ко всем классам персонажей. Об этом сообщило издание PC Gamer.

По данным издания, геймеры быстро поняли, что код Resurrected почти полностью совпадает с оригинальной Diablo II — а значит его можно модифицировать при помощи различных программ, доступных ещё с 2000 года. Так, энтузиасты смогли опробовать все классы из полной версии игры и опубликовать ролики с демонстрацией их умений.

Напомним, компания Blizzard Entertainment провела закрытое альфа-тестирование игры Diablo II: Resurrected. В нём геймерам были доступны только два сюжетных акта и три класса персонажа.

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