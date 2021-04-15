Джакарта, , 10:49 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии отметило, что в течение 2020 года у берегов страны было зарегистрировано 1451 сообщение о рыболовных судах под иностранными флагами, сообщает Antara.

МИД определил по крайней мере четыре основные проблемы, на которые правительству следует обратить внимание, чтобы усилить защиту индонезийских граждан на иностранных рыболовных судах.

Роль правоохранительных органов в решении проблем членов экипажа Индонезии очень важна, поскольку она будет иметь сдерживающий эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские продукты на сумму 405,9 млн индонезийских рупий ($27,6 тысячи) были проданы на выставке China Food and Beverage Exhibition в Китае.

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