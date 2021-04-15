Берлин, 15 апреля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Немецкая компания Elektron Motors показала наброски своего будущего полностью электрического гиперкара Elektron Quasar, который должен стать самым быстрым в мире. Изображения автомобиля распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Elektron Motors Дизайн-проект самого быстрого электрокара в мире

Гиперкар получит кузов с продуманной аэродинамикой. Внешне автомобиль похож на модель Rimac One.

Электрокар будет оснащён силовым агрегатом максимальной производительностью в 2300 «лошадей», который сможет разогнать авто до «сотни» за 1,65 секунды. Максимальная скорость гиперкара составит 450 км/ч.

Что же касается салона, то он будет разделён на две части — одна предназначается для водителя, а вторая — для пассажира.

Всего будет собрано 99 экземпляров Elektron Quasar. Цена одного электрического гиперкара составит 2,2 млн евро (201,41 млн рублей). Первые автомобили сойдут с конвейера в 2023 году.

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон представил новый гиперкар Mercedes-AMG One с турбированный двигателем V6 объёмом 1,6 л. Автомобиль способен развивать до 11 000 об/мин. В движение гиперкар приводят четыре электромотора.

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