Калуга, , 11:15 — REGNUM Калугу третий день подряд атакуют сообщениями о минировании социальных учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эвакуация учащихся в калужской школе Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

По информации городского головы Калуги Дмитрия Денисова, 15 апреля в калужских школах вновь поступили письма с угрозами устроить взрывы.

«Сегодня утром наши «друзья» не стали оригинальничать и вновь сообщили о «минировании» школ. Мы были к этому готовы. До начала уроков в большинстве школ прошли штатные проверочные мероприятия и учебный процесс начался без задержек. Где-то его пришлось приостановить. На данный момент к учёбе приступили ученики всех калужских школ. Сегодня одиннадцатиклассники Калуги напишут одну из самых важных работ учебного года — итоговое сочинение, от результатов которого зависит допуск к ЕГЭ. Никакие угрозы им не повредят. Желаю ребятам собранности, спокойной уверенности в своих силах и немножко удачи», — написал градоначальник в соцсетях.

«Наш регион сталкивается с этим злом не в первый раз, и мы не единственные в России и мире. Очень важно сохранять спокойствие, быть организованными и внимательными. Возбуждены уголовные дела, прокуратурой области взято на контроль их расследование. Негодяи должны обязательно понести наказание», — заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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