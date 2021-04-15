Южно-Сахалинск, , 10:48 — REGNUM На Сахалине шествие «Бессмертного полка» 9 мая в День Победы пройдёт в традиционном очном формате. Организаторы попросили участников акции принять меры индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Шествие планируют провести во всех муниципалитетах области.

В Южно-Сахалинске колона «Бессмертного полка» начнёт движение после военного парада и прошагает по площади Победы, улице Горького, Коммунистическому проспекту. Завершится акция на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха. Организаторы планируют, что в шествии примут участие от трёх до семи тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края приняли решение не только о проведении военного парада, салюта, но и шествия «Бессмертного полка».