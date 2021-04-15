Новосибирск, , 10:48 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области усиливает контроль за гражданами, приезжающими из-за границы. Это делается в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Турции, где отмечается рекордный рост заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным оперштаба, большинство завозных случаев коронавируса в Новосибирской области фиксируется у граждан, вернувшихся из Турции (85% всех положительных тестов, из тех, которые сдают люди в течение трех суток после прилёта в Россию).

Оперштаб напомнил, что обязательного 14-дневного карантина после возвращения в Россию сейчас нет, но после прибытия в страну любыми видами транспорта граждане должны самостоятельно в течение трех суток пройти ПЦР-исследование на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результата теста.

Те, кто не соблюдает эти требования, будут привлечены к административной ответственности.