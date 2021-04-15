Москва, , 10:47 — REGNUM Даже после того, как границы откроются, жителям РФ не стоит ждать снижения цен в российских гостиницах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий. Так он прокомментировал новость о том, что ФАС проверит обоснованность цен в российских гостиницах.

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«В преддверии весенне-летнего отпускного сезона, цены на гостиницы начинают расти. Цены на размещение увеличатся ориентировочно на 10−20%, — сказал Плицеский. — А ФАС может принимать меры, если будут выявлены факты так называемых картельных сговоров или необоснованных резких скачков в росте цен. В целом, за последние 10 лет по данным Ростуризма численность размещенных в гостиницах и коллективных средствах (КСР) размещения выросла в два раза — с 37 млн в 2011 году до 76 млн в 2019 году. Отмечается и двукратный рост по показателя объема платных услуг гостиниц и КСР — со 125 млрд в 2011 году до 247 млрд руб. в 2019 году».

Плисецкий подчеркнул, что после открытия границ снижения стоимости в пиковые месяцы ожидать вряд ли стоит.

«Однако гостиницы могут формировать специальные предложения, в рамках которых граждане смогут приобрести путевки по более адекватным ценам», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Сергей Демин заявил, что если власти РФ направят Федеральную антимонопольную службу на борьбу с ростом цен в индустрии гостеприимства, то есть риск, что ФАС «обнаружит» сговор там, где его нет.

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