Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Ленинградской области задержан исполнитель жестокого убийства, совершенного 25 лет назад в университете в Саранске. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Убийство преподавателя Мордовского государственного университета было совершено в стенах вуза 27 октября 1995 года. Мужчину расстреляли из автомата в упор прямо на глазах студентов. Показательная расправа была связана с криминальной биографией жертвы. Помимо научно-преподавательской деятельности, мужчина возглавлял одну из самых влиятельных преступных группировок того времени, стремившейся контролировать все коммерческие объекты в Саранске.

«Вскоре правоохранительным органам удалось установить заказчиков и исполнителей зверского убийства. Все они являлись участниками другой конкурирующей за передел криминального рынка группировки, — рассказали в петербургском Главке МВД. — Заказчики преступления были убиты в 2000-х в результате криминальных разборок».

Перед судом в итоге предстали только трое непосредственных исполнителей, еще один, 47-летний уроженец Саранска, длительное время находился в федеральном розыске. Однако спустя 25 лет его удалось найти в Ленинградской области. 14 апреля 2021 года мужчина был задержан. Он проживал с сожительницей в одной из квартир деревни Старая во Всеволожском районе Ленобласти.

«Злоумышленник до последнего пытался убедить оперативников, что они ошиблись и это не он, и даже предъявил документы на имя другого человека, — уточнили в ведомстве. — Его сожительница не знала настоящего имени, будучи уверенной, что проживает именно с тем человеком, паспорт на имя которого он предъявил при задержании».

Как установлено, последние годы бывший киллер зарабатывал на жизнь частным строительством. Мужчина уже этапирован в город Саранск, где в ближайшее время предстанет перед судом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.