Уфа, , 10:47 — REGNUM Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что рано утром автомобиль «Митубиши Каризма», за рулем которого находился 27-летний мужчина, двигался по автотрассе Альмухаметово-Сибай. На 1 км этой дороги в Сибае автотранспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось.

Отмечается, что в результате 30-летняя женщина, которая находилась в этом автомобиле, получила не совместимые с жизнью травмы. Водитель получил тяжелые травмы.

«По некоторым данным, водитель встретил свою знакомую в уфимском аэропорту и вез её к родственникам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погибла помощница депутата Госдумы.