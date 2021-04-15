15 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

И призвали привлечь США к международному трибуналу за военные преступления в этой стране

Цинь Шихуан, , 11:14 — REGNUM Президент США Джо Байден официально объявил, что США начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая этого года и завершат его к 11 сентября. Байден заявил, что это решение было принято после консультаций с вице-президентом Камалой Харрис, союзниками, партнерами, военными и представителями спецслужб, Госдепартаментом и Конгрессом.

В Афганистане

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали данную новость под соответствующей публикацией на страничке газета «Жэньминь жибао»

«Сначала разрушили страну до основания, затем как ни в чем не бывало, похлопав по заднице, выводят войска», — заявил пользователь iBingo.

«Соединенные Штаты воюют повсюду и причиняют вред всему человечеству. Почему Организация Объединенных Наций не может наложить санкции на США?» — задал вопрос Qiuyueyao.

Некоторые комментаторы предложили Афганистану потребовать с США возмещения потерь и привлечь к ответственности американских военных преступников в международном военном трибунале.

Американские солдаты в Афганистане U.S. National Archives

«Когда Советский Союз вышел из Афганистана, он следом распался…» — сделал намек пользователь Юань-Гун-Шэн.

Кто-то добавил, что Афганистан — это кладбище империй, поэтому странам, стремящимся завоевать Афганистан, стоит задуматься.

«Навели беспорядок с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ушли, а тем временем ситуация в Афганистане вызывает тревогу», — написал другой комментатор.

Афганистан. Взрывы U.S. Marine Corps

Некоторые язвительно предположили, что не нашли в Афганистане нефти, а запасы воды кончились, вот американские войска и уходят их этой страны.

«Шокирующие зверства американского империализма хорошо показаны в фильме «Черная дыра войны. Катастрофа прав человека в США», выпущенном телеканалом CCTV», — порекомендовал один из пользователей.

«США сделали правильный выбор, но этот выбор направлен на то, чтобы перегруппировать силы и направить всю свою мощь против Китая», — предположил «Ветерок в тени Луны».