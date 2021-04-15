Воронеж, 15 апреля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Четыре ландшафтных пожара действует на территории Воронежской области по данным на утро 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

36.mchs.gov.ru Тушение ландшафтного пожара. Воронежская область

«Действующих шесть пожаров, из них четыре ландшафтные, крупных и угрожающих инфраструктуре нет», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля травяной пожар уничтожил восемь жилых домов в Бобровском районе области, а на окраине Воронежа пожар возник поблизости от городской больницы №8. За 14 апреля пожарные получили 160 вызовов. С 15 апреля в Воронежской области вводится особый противопожарный режим.