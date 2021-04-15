Москва, 15 апреля 2021, 10:43 — REGNUM На сегодняшний день на полях России, где началась посевная, для проведения сельскохозяйственных работ не хватает почти 30 тыс. человек. Так о дефиците мигрантов заявили в трёх отраслевых союзах агропромышленного комплекса — картофельном, ягодном и плодоовощном.
Как уточнил в беседе с газетой «Известия» директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, изначально дефицит оценивался в 100 тысяч, но большую часть рабочих (около 70%) регионы смогли привлечь своими силами.
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Генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий подчеркнула, что нехватка мигрантов может привести к сокращению фермерскими хозяйствами посевных площадей и отказу от закладки новых насаждений.
По её словам, если вопрос не решится в ближайшие дни, производители будут вынуждены резко сокращать количество насаждений, чтобы потом не терять уже выращенный урожай.
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Потребность хозяйств, входящих в Ягодный союз, в иностранной рабочей силе на сезон 2021 года составляет 2,4 тыс. человек. По оценкам союза, всем хозяйствам ягодной отрасли требуется от 6 до 10 тыс. иностранных сезонных работников.
Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подчеркнула, что заменить приезжающих из дружественных стран работников внутренними силами не представляется возможным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ предложил пригласить трудовых мигрантов для сезонных работ. В Госдуме назвали такое предложение контрпродуктивным. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов указал на то, что в регионах России на фоне пандемии коронавируса многие жители лишились работы, они могли бы поработать в АПК.