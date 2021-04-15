Москва, , 10:43 — REGNUM На сегодняшний день на полях России, где началась посевная, для проведения сельскохозяйственных работ не хватает почти 30 тыс. человек. Так о дефиците мигрантов заявили в трёх отраслевых союзах агропромышленного комплекса — картофельном, ягодном и плодоовощном.

Как уточнил в беседе с газетой «Известия» директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, изначально дефицит оценивался в 100 тысяч, но большую часть рабочих (около 70%) регионы смогли привлечь своими силами.

Читайте также: Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для полевых работ

Генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий подчеркнула, что нехватка мигрантов может привести к сокращению фермерскими хозяйствами посевных площадей и отказу от закладки новых насаждений.

«Уже сейчас мы видим, что многие хозяйства отказываются от планов по закладке новых насаждений или готовят гораздо меньшие площади, чем планировалось ранее, — подчеркнула она. — Появилась масса объявлений о продаже заказанного ранее в питомниках посадочного материала земляники. Это означает, что производители сокращают количество насаждений».

По её словам, если вопрос не решится в ближайшие дни, производители будут вынуждены резко сокращать количество насаждений, чтобы потом не терять уже выращенный урожай.

Ранее по теме: В РФ посевной кампании 2021 года угрожает полный провал — бизнесмен

Потребность хозяйств, входящих в Ягодный союз, в иностранной рабочей силе на сезон 2021 года составляет 2,4 тыс. человек. По оценкам союза, всем хозяйствам ягодной отрасли требуется от 6 до 10 тыс. иностранных сезонных работников.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подчеркнула, что заменить приезжающих из дружественных стран работников внутренними силами не представляется возможным.

«Привлечение студентов тоже не выход из положения: период практики не всегда совпадает со временем, когда сельхозпроизводителю нужен работник», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ предложил пригласить трудовых мигрантов для сезонных работ. В Госдуме назвали такое предложение контрпродуктивным. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов указал на то, что в регионах России на фоне пандемии коронавируса многие жители лишились работы, они могли бы поработать в АПК.