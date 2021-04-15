Варшава, , 10:41 — REGNUM Компания CD Projekt RED исправила ошибку, из-за которой полиция в игре Cyberpunk 2077 телепортировалась за спину главного героя. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Ранее когда игрок совершал какое-либо преступление полиция появлялась прямо за спиной его персонажа, даже если он в этот момент находился на крыше здания или в лифте. Новый патч призван исправить этот недочёт.

Напомним, что Cyberpunk 2077 — это ролевая игра с открытым миром, созданная на основе настольной ролевой игры Cyberpunk 2020. Она получила неоднозначные отзывы от геймеров и критиков за многочисленные ошибки и нестабильную работу на консолях прошлого поколения.

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