Новосибирск, , 10:40 — REGNUM В Новосибирск прибыла труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. На сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балетабалетная компания выступит спустя 14 лет. Артисты представят новосибирским зрителям два спектакля — балеты «По ту сторону греха» и «Анна Каренина».

«Анна Каренина» — это постановка 2005−2006 года. Это уже проверенный балет, который объездил весь мир, — рассказал ведущий солист театра балета Бориса Эйфмана, заслуженный артист России Олег Габышев. — И очень здорово, что именно с «Анной Карениной» познакомим новосибирскую публику. (…) Один из самых основных эйфмановских правил: движение не ради движения, движение — это смысл. Мы как будто говорим словами свои переживания».

Ведущая солистка театра и заслуженная артистка Мария Абашова со сценой новосибирского оперного театра познакомилась «ещё совсем юной девушкой».

«Я помню первые года моей работы здесь. Я приехала и должна была танцевать, но тогда что-то случилось с партнёром — неудачно приземлился, — рассказала Абашова. — За время карантина мы так соскучились по сцене, что мы рады любой сцене, а тем более такой шикарной, огромной, натанцованной. Мы безумно счастливы здесь станцевать».

Напомним, что коллектив театра балета Бориса Эйфмана создавался в конце 70-х годов XX века как авторский режиссёрский театр, сочетающий академические традиции и новаторский поиск. Труппа Эйфмана объединила артистов, владеющих различными техниками танца и мастерством драматического перевоплощения. Сегодня театр известен не только в России, но и в Северной и Южной Америке, Европе, Азии.