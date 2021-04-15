Чита, , 10:38 — REGNUM По итогам марта 2021 года в Забайкалье выросли цены на газовое моторное топливо (на 13,8%) и спички (на 6,8%). Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Помимо этого подорожали: пиломатериалы (на 4,2%), ткани (на 3,8%), инструменты и оборудование (на 2,7%), строительные материалы. Кроме этого, цены поднялись на обувь кроссовую спортивную для взрослых (на 1,8%), моющие и чистящие средства, стиральные машины бытовые (на 1,5%), игрушки, одежду для детей для до — школьного возраста (на 1,4%), топливо моторное (на 1,2%), табачные изделия (на 1,1%), мебель (на 1,0%).

Прирост цен и тарифов в марте 2021 года на услуги воздушного транспорта составил — 5,4%, медицинские — 4,1, профессионального обучения — 2,2, железнодорожного транспорта — 1,9, услуги в сфере внутреннего туризма — 1,6, образования — 1,1, на услуги беспроводной связи — 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 5 по 12 апреля 2021 года в Забайкалье подорожало моторное топливо. В частности, увеличились цены на бензин автомобильный марок: АИ-92 — на 0,11%, АИ-95 — на 0,02%.

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