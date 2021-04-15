Кострома, , 11:33 — REGNUM В Костромской области большая вода подтопила три моста, автодорогу и 17 приусадебных участков. Об этом со ссылкой на оперативную информацию управления МЧС по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция у лодочной переправы в Костромской области МВД по Костромской области

Специалисты называют ситуацию «напряжённой» и отмечают, что наиболее сложная обстановка сложилась в городе Солигаличе, где подтопленными оказались 16 участков. В Солигаличском районе вода достигла низководного моста через реку Кострому, ведущему к 4 деревням. В них проживают 28 человек, организована лодочная переправа.

Также из-за паводка специалисты демонтировали деревянный мост через реку Немда у населённого пункта Льгово в Кадыйском районе, где живут 8 человек. Сегодня для жителей обещают открыть переправу. Большая вода достигла низководного моста в деревне Панкратово Чухломского района.

Паводок затронул дорогу в Судиславском районе и участок в Галичском районе. По информации МЧС жизнеобеспечение подтопленных населенных пунктов не нарушено. За территориями наблюдают полицейские, работники МЧС и чиновники.

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