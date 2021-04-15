Душанбе, , 10:42 — REGNUM Совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) военных России и Белоруссии начнется летом на одном из белорусских аэродромов. Об этом 15 апреля рассказал журналистам командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.

«В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ», — сказал он.

Также Голуб рассказал, что в настоящее время российские и белорусские военные ведут постоянные совместные тренировки по ПВО.

При этом уточняется, что план действий дежурных сил в рамках Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии был утвержден в конце 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля в белорусском минобороны сообщили, что НАТО продолжает активно развертывать разведывательные центры и совершенствовать объекты военной инфраструктуры у границ Белоруссии и России.