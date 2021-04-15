Москва, , 10:37 — REGNUM Более трети работающих жителей России (36%) легко общаются на работе с представителями самых разных профессий, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Сложнее всего общаться с бухгалтерами (7%), юристами (4%), менеджерами по продажам, IT-специалистами, а также с представителями собственной профессии — непосредственными коллегами (по 3%).

О том, что «вредничают» при общении менеджеры по персоналу и рабочие, заявили 2% респондентов. Испытывают проблемы с экономистами, инженерами, сотрудниками службы безопасности, менеджерами банков, водителями и продавцами по 1%.

Опрос проведен 1−9 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего в коллегах по работе в офисах жителей России раздражает курение 9%, сплетни и хамство (по 7%).

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