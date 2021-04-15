Брянск, 15 апреля 2021, 10:39 — REGNUM Новая инсталляция «Паровоз» появилась в Брянске. Зелёную ландшафтную фигуру установили в Фокинском районе, сообщает 15 апреля пресс-служба городской администрации.
Фокинскому району города в 2021 году исполняется 125 лет. Районная администрация приступила к праздничному оформлению улиц — на разворотном кольце у ДК Железнодорожников появился паровоз размером 2,5 на 2,5 метра. Именно в Фокинском районе начиналось развитие железнодорожного строительства Брянской области.
Празднование дня рождения района запланировано на август.