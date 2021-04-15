Москва, 15 апреля 2021, 10:36 — REGNUM Налоговая служба ликвидирует все компании, которыми владела актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным Mash, ФНС закроет компанию «Азарт-Продакшн», переданную дочери актрисы Анне Стрюковой, из-за нулевой прибыли. Также будет ликвидировано ООО «Дар», которое занимается разработкой ПО.
ИА REGNUM напоминает, что Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра и кино, ставшая популярной благодаря роли в телесериале «Моя прекрасная няня». С 2019 года она борется с раком головного мозга.
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