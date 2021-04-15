Краснодар, , 10:34 — REGNUM Власти Краснодарского края планируют создать 34 особо охраняемые природные территории местного значения, об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе администрации края. Поручение создавать особо охраняемые природные территории местного значения в границах городов и районов для защиты уникальных природных территорий от застройки в 2016 году дал глава региона.

«С января 2016 года в регионе создано 35 особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 18 муниципалитетов. В планах — формирование еще 34 таких ООПТ общей площадью более 146 га», — сказал Сергей Болдин на совещании с главами муниципальных образований.

На данный момент особо охраняемые природные территории местного значения уже созданы в Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Абинском, Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Курганинском, Новопокровском, Павловском, Тимашевском и Туапсинском районах.