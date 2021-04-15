Красноярск, 15 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Красноярске вновь, как и в прошлом году, оказалось сорвано начало полномасштабной обработки от клещей территорий Красноярска и ближайших пригородов — в экстренном порядке обработают только небольшую часть наиболее опасных участков. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба администрации столицы Красноярского края.

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

Для этого в ближайшее время администрация вне конкурса заключит контракт на обработку ряда участков «по эпидемиологическим показаниям» на 200 тысяч рублей.

«Первоочередную обработку проведут на территории 50 га. Это необходимо, поскольку поиск подрядчика по основному контракту на акарицидную обработку города на 2 млн 147 тысяч рублей приостановлен из-за жалобы одного из участников аукциона в УФАС. После завершения всех необходимых процедур и определения подрядчика работа будет выполнена в полном объёме», — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что акарицидная обработка начнётся только после энтомологического обследования и при благоприятной погоде — иначе она не даст должного эффекта. Всего в этом году планируется обработать 460,1 га территории, что незначительно превышает площадь, обработанную в 2020 году (455 га).

Напомним, что в мае 2020 года депутаты городского Совета Красноярска предложили срочно ввести в краевой столице режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за чрезвычайной активности клещей. В числе одной из причин сложившейся ситуации, наряду с аномально жаркой погодой, назывался и срыв городской администрацией своевременной обработки от клещей территорий Красноярска и ближайших пригородов. Проблема усугублялась отсутствием иммуноглобулина в городских больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шушенском районе Красноярского края зарегистрировали первый в новом сезоне случай присасывания клеща.

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