Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Врачи в Петербурге смогли вывести из состояния шока пожарного Антона Соколова, получившего ожоги 60% поверхности тела во время тушения фабрики «Невская мануфактура». Сейчас огнеборец находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Обнародована информация и о состоянии второго тяжело пострадавшего на этом пожаре сотрудника МЧС.

«Борис Старковский находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, сегодня ему будет проведен первый этап хирургического лечения, Антон Соколов выведен из состояния шока и также находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, на завтра ему запланирован первый этап хирургического лечения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в результате пожара в одном из исторических зданий фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге 12 апреля пострадали несколько пожарных и погиб один из них. В настоящий момент во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС находятся двое потерпевших, с 40% и 60% ожогами тела.

В настоящее время в Петербурге проходит прощание с 31-летним старшим инструктором газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Ильей Белецким. Он будет похоронен на Серафимовском кладбище.

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