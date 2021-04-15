Москва, , 10:33 — REGNUM в России 30% молодежи получает высшее образование, но несбалансированность программ подготовки и потребностей рынка труда приводят к тому, что выпускникам вузов сложно трудоустроиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала информацию о том, что рынок труда РФ в 2020 году потерял больше 1 млн работников в возрасте от 15 до 29 лет.

«Такая тенденция обусловлена демографическими и социально-экономическими факторами, — сказала Иванова-Швец. — Начиная с 2007—2008 годов численность молодежи в возрасте 15−19 лет сократилась на 4085 тыс. человек, а в возрасте 20−24 года — на 5 568 тыс. человек. Такой демографический спад ведёт к сокращению численности трудовых ресурсов. Второй фактор, который негативно сказывается на численности занятого населения — сохранение высокого уровня безработицы среди молодежи. В 2019 году уровень безработицы среди молодежи 15−18 лет составляет 22,1%, а для 20−24 лет — 15,1%. Такая тенденция будет наблюдаться и в ближайшие десять лет минимум».

Как подчеркнула экономист, даже незначительный рост рождаемости с 2010 по 2016 годы не спасет ситуацию.

«В России достаточно высокий уровень образования молодежи — 88% молодежи в возрасте 15−19 лет получают образование. Трудоустроиться в таком возрасте достаточно сложно, рабочих мест мало, а работодатели неохотно берут на работу несовершеннолетних без профессии. 30% молодежи получает высшее образование, но несбалансированность программ подготовки и потребностей рынка труда приводят к тому, что выпускникам вузов сложно трудоустроиться и они пополняют ряды обращающихся в службы занятости», — подытожила Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшее время в России должно увеличиться количество работников в возрасте 15−29 лет.

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