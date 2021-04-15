Астрахань, , 10:32 — REGNUM В Астраханской области 36-летняя местная жительница подозревается в покушении на убийство новорожденного. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина скрывала беременность и не состояла на учете у врача. 23 марта она родила мальчика в душевой комнате одной из участковых больниц на территории Икрянинского района. Новорождённого она отнесла на склад, обмотала его голову пакетом, завернула в одеяло и попыталась вынести из комнаты, чтобы закопать в безлюдном месте. Однако сотрудницы больницы отобрали у нее одеяло с ребенком и вызвали скорую помощь.

Было возбуждено уголовное дело. Жизни и здоровью новорожденного уже ничего не угрожает.