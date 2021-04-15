Чита, , 10:31 — REGNUM За период с 5 по 12 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 7,2%, карамель — 4,6%, морковь — 3,6%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Также отмечается, что цены увеличились на яблоки — 3,%, картофель — 2,6%, яйца куриные — 2,2%, творог жирный — 1,9%, рыбу мороженую неразделанную — 1,8%, чай черный байховый, куры охлажденные и мороженые — 1,6%, рис шлифованный — 1,4%, лук репчатый — 1,3%, смеси сухие молочные для детского питания — 1,3%, сметану — 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 29 марта по 5 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 5,6%, сахар-песок — 2%, морковь — 1,9%.

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