Сеул, , 10:32 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у трёх военнослужащих и одного члена их семей, прибывших в Южную Корею в промежутке с 31 марта по 8 апреля.

В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в учебные учреждения базы «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 823.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 698 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 112 117.