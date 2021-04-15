Москва, , 10:30 — REGNUM Временный порядок распределения тест-систем для диагностики COVID-19 продлевается до 1 мая 2022 года. Об этом сообщает 15 апреля сайт правительства России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно временной схеме, ответственность за распределение тестов несёт Роспотребнадзор, а подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведёт учёт. По понедельникам производители направляют данные о производственных планах, а лаборатории — о планах по исследованиям. На основании информации составляется еженедельный график распределения.

В правительстве напомнили, что данный порядок действует с апреля 2020 года.