Воронеж, , 10:29 — REGNUM Воронежские власти отказались от проведения массовых субботников, а также Первомайского шествия в этом году из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперштаба 14 апреля. Губернатор Александр Гусев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и на объектах торговли.

«С одной стороны, мы видим стабилизацию ситуации с коронавирусом в Воронежской области. Но эту стабилизацию можно называть стагнацией. Она говорит о серьезности положения и невозможности принятия каких-то дополнительных мер по снятию ограничений. Уже решено, что мы не будем проводить традиционное первомайское шествие, а также субботники. Тем не менее, мероприятия, связанные с Днем Победы и Пасхой, пройдут с соблюдением санитарных требований. В мае и июне нас ждут Форум Столля и Платоновский фестиваль. Если мы сейчас не будем принимать активных мер по снижению числа заболевших, под угрозу ставятся в том числе и наши крупные мероприятия, — сказал глава региона.

На 14 апреля в Воронежской области подтверждено 77 860 случаев заражения коронавирусом, за сутки — зарегистрировано 182 новых случая. Выздоровели 72 664 человека, скончались — уже 3 032 пациента.