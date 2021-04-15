Боготол, Красноярский край, , 10:27 — REGNUM Бывший генеральный директор ООО «Боготольская птицефабрика», глава Боготольского района Красноярского края задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Он является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Следствие приняло решение о задержании подозреваемого. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста и об отстранении от должности.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи директором птицефабрики, приобрел комплект клеточного оборудования для содержания промышленного стада кур-несушек за 2 млн рублей. Чтобы получить субсидию, выделяемую сельхозпредприятиям на возмещение части затрат по приобретению оборудования, в 2019 году он предоставил в администрацию района подложные документы о якобы приобретённом оборудовании на сумму 9 млн рублей.

В результате ему выделили субсидию в размере 4,5 млн рублей. Деньги перечислили на счёт птицефабрики. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый распорядился этими деньгами по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в настоящее время Боготольский район возглавляет Владимир Дубовиков.

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